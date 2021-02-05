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فن

ترك لنا تاريخا.. هند صبري تنعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:44 م
هند صبري تنعى عزت
هند صبري تنعى عزت العلايلي
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محمد نحلة
نعت هند صبري، الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل. 

وعلقت هند صبري، على صورتها مع عزت العلايلي، قائلة: «فقدت السينما المصرية والعربية فنانا كبيرا واعيا بقضايا مصر والوطن العربي وترك لنا تاريخا سينمائيا كبير وعلامات مثل فيلمي الارض والاختيار مع العبقري يوسف شاهين والمواطن مصري مع المخرج الكبير صلاح ابو سيف والطوق والأسورة مع خيري بشارة.. وداعا الفنان عزت العلايلي الله يرحمه». 

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.
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