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فن

خبر صادم.. نبيل الحلفاوي يودع عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:40 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، النجم الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا: "‬‏‪‏البقاء لله.خبرصادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه. وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح وتكلل بالنجاح وزخربالأعمال المهمة القيمة.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة.

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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