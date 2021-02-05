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رياضة

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أعلنت رابطة البريميرليج قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر يناير الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر تواجد النجم المصري محمد صلاح.

واختارت رابطة البريميرليج هدف محمد صلاح الثاني في فريق وست هام، ضمن 8 أهداف مرشحة للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وجاءت الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر يناير كالتالي:

1- هدف محمد صلاح الثاني في وست هام.

2- هدف تيرني لاعب آرسنال في وست بروميتش.

3 - هدف ساكا لاعب آرسنال في وست بروميتش.

4- هدف هويبيرج لاعب توتنهام في ليفربول.

5 - هدف ندومبيلي لاعب توتنهام في شيفيلد يونايتد.

6- هدف ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي في مرمى بيرنلي.

7-  هدف إيزي لاعب كريستال بالاس في مرمى شيفيلد.

8 - هدف بامفورد لاعب ليدز يونايتد في شباك ليستر سيتي.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، بفارق  3 أهداف عن ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون.






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