ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أين تجد الرسول يوم القيامة ومتى تطلب شفاعته؟.. خطيب المسجد الحرام: في 3 مواطن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:48 م
أين تجد النبي يوم
أين تجد النبي يوم القيامة لتطلب شفاعته؟.. خطيب المسجد الحرام
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن جعل رسولها - صلى الله عليه وسلم - يحضر موطن شدة الميزان وهوله، ليكون شفيعًا لأمته.

واستشهد «المعقيلي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، بما ورد في سنن الترمذي، سأل أنسُ بن مالك - رضي الله عنه - رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لَه يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ: أَنَا فَاعِلٌ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ ؟ - أي: أين أجدك - ، وفي أي عرصات القيامة أبحث عنك، قَالَ: اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ.

وتابع: قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ المِيزَانِ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ ؟ قَالَ: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْضِ؛ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ المَوَاطِنَ - يعني: لا بد أن تلقاني في واحدة من هذه المواطن - وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العرصات، هم أهل التوحيد والإخلاص.

وأكد أن الإيمان بالميزان يوم القيامة، له آثارٌ عظيمة، من العلم واليقين، بعدل رب العالمين، قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم، ما لا اطلاع لنا عليه"، « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من بنى المسجد الأقصى هل الملائكة أم نبي؟.. شيخ الأزهر يجيب

خطيب المسجد النبوي يوضح عقوبة من حاد عن طريق أولي الألباب.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: أولوا الألباب لديهم 19 صفة تميزهم

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي.. تحذران من الحكم على الناس حسب الهوى وفتح باب النقد والخصومة فيصعب إغلاقه.. فالكمال لله وحده والإنسان ليس معصوما من الخطأ

خطيب المسجد الحرام: رسول الله أوصى الشباب بـ5 مغانم دنيوية

خطيب المسجد الحرام يصف 30 مشهدا من أهوال يوم القيامة بالتفصيل

ترشيحاتنا

طارق العشري: مشاركة مروان محسن أمام الدحيل ليست غريبة وننتظر أداء مشرفا أمام ميونخ

قرار نهائي من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

وليد شعبان يكشف أخطاء حكم مباراة الأهلي والدحيل القطرى

قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي