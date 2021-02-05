ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج بايرن ميونيخ يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي: إحنا مش بنتهدد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي "Twitter" هاشتاج #بايرن_ميونيخ، وذلك قبل اللقاء المرتقب والذي يجمع الفريق الألماني بالأهلي في نصف نهائى كأس العالم للأندية المقامة حاليا على الأراضي القطرية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتي: 




وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

بعد هزيمة الدحيل.. لاعبان بالأهلي يخضعان لفحص المنشطات

صلاح محسن يهنئ زملاءه بالفوز على الدحيل القطرى.. شاهد

طاهر محمد يهنئ الجماهير بـ الفوز على الدحيل والوصول لـنصف نهائي كأس العالم للأندية

تابع أسياد أفريقيا.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على.. شاهد

هاشتاج البايرن يشعل تويتر.. والجماهير: أكيد مستواه اتغير بعد دورى الأبطال

ترشيحاتنا

السعودية.. تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية ضد أفكار الإخوان المنحرفة

العندليب يجتمع بثلاثي الزمالك

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

صراع العمالقة.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟

أسرة الراحل عزت العلايلي تتلقى واجب العزاء في المقابر

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبة تنقذ حياة صاحبها بعد إصابته بـ سكتة دماغية.. اعرف القصة

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور