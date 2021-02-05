تبدأ من 50 جنيها.. أحدث أشكال وأسعار الأقمشة في الأزهر

دائما ما امتاز سوق الأزهر للأقمشة بازدحامه الشديد لكثرة وحب المواطنين فى شراء مختلف الأنواع من القماش المتاح فهى عنصر أساسى فى الملابس والمفروشات وخاصة بعد عودة عادة التفصيل على الماكينات بدل من الشراء الجاهز لغلاء أسعار الملابس الجاهزة.





رصدت عدسة صدى البلد حركة البيع والشراء والأسعار المتاحة.





يقول هشام محمد أحد التجار إن الأسعار تبدأ من ٥٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها ولكن لا يوجد حركة بيع أو شراء بسبب جائحة كورونا ولأن الشتاء شهوره أقصر من الصيف ولا توجد به حركة كثيرة.





يوضح خالد إبراهيم أحد التجار أن الأسعار قليلة جدا عن السنوات الماضية والمكسب قليل ففيروس كورونا قام بتغيير معالم منطقة الأزهر وتوجد كل الأسعار التى تناسب المواطنين.





يؤكد سامى خليل أحد التجار أن أسعار الأقمشة الشتوية تبدأ من ٣٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها ولكن منذ بداية الشتاء والأقمشة لم يتم بيعها بسبب ركود حركة البيع والشراء كما أن أنواع الأقمشة الشتوية محدودة للغاية على عكس الأقمشة الصيفية.



