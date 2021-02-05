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أستاذ طب الحالات الحرجة يكشف خطورة النزيف في حالة عدم تشخيصه.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:07 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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محمود محسن
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ضعف عضلة الشريان ونقص فيتامين سي أهم أسباب النزيف.

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما عبر فضائية صدى البلد إن فيتامين سي ومع مادة تسمى روتين، يمنع ظهور البقع الحمراء في الجلد، موضحا أن النقص في فيتامين سي يؤدي إلى النزيف.

وتابع مقدم برنامج رب زدني علما وجود فيتامين سي يعمل على تقوية الوعاء الخاص بالجدار الدموي، ويجعله لا ينزف.

وأشار موافي إلى أن الكبد العضو المسئول عن عمل عوامل التجلط، موضحا أن النزيف يؤدي إلى الوفاة قائلا، إن النزيف يتسبب في فقد الحياة حال لم يتم تشخصيه.
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