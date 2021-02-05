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فن

محمود كامل يضم هاني عادل لأبطال "شقة 6" مع روبي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:14 م
هاني عادل
هاني عادل
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محمد نحلة
بدأ المخرج محمود كامل تصوير مشاهده في مسلسل "شقة 6" مع روبي أحمد حاتم منذ أيام تمهيد لعرض المسلسل برمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات ال15 حلقة ويتكون من جزئين.
 

وضم كامل مؤخرا للمسلسل هاني عادل ليكون ضمن أبطال العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.


والمسلسل وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.
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