بنت المنوفية.. تبدع في الرسم برجلها وتحلم بأن تكون أول وزيرة من ذوي الهمم.. فيديو

لم تعد الإعاقة حاجزًا أمام تحقيق الأحلام، وأروع مثال على ذلك "ندى علام" بنت محافظة المنوفية، التي تبلغ من العمر 22 عاما، ولدت بدون ذراعين مع انحناء في العمود الفقري، حاصلة على ليسانس أداب قسم علم اجتماع سنة 2020 من جامعة المنوفية.





وفي البداية ذكرت ندى لعدسة صدى البلد أنها ولدت فى السعودية، وتحب الرسم منذ صغرها مستخدمة قدمها اليسرى في ذلك، وبعد فترة عادت لمصر مع أسرتها لتكتشف موهبتها إحدى المعلمات بالمدرسة، والتي شجعتها على استغلال الموهبة وتنميتها.









اعتمدت ندى على رجلها اليسرى في كل شيء، لتغنيها عن ذراعيها الاثنين، تكتب وترسم وتتعايش برجلها، أبدعت في رسم ما يقرب من 30 لوحة بدقة ومهارة وموهبة عالية.









تتحدى ندى نظرات التنمر والتعليقات السخيفة حول حالتها بالابتسامة، وتأخذها دافع لمزيد من النجاحات، وأضافت أنه نادر ما يصادفها ذلك، فعلى العكس دائمًا يشيد بفنها وموهبتها الكثيرون.









وأضافت ندى: "حلمي أن يكون ليا معرض كبير ف القاهرة وابقى مشهورة وصوتي يوصل لكل الناس، وكمان صوتي يوصل للعالم كله، وإني اشتغل ضمن النسبة المعينة من ذوي الهمم، وليه مبقاش وزيرة!، وعن أهم أحلامها أضافت أنها تتمنى ان تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكره على مجهوداته ويعد ذلك من أكبر احلامها".





واستكملت ندى حديثها، قائلة: "الإعاقة عمرها ما كانت إعاقة جسد، الإعاقة: إعاقة تفكير، إعاقة ذهنية، وإعاقة بالقلوب، وأضافت عمري ماخليت اعاقتي سد أو عائق أن مكملش تعليمي أو حلمي، بالعكس خليته هدف لوصولي للحلم ده".





وأوضحت أنها تتمنى من المسؤولين وضع خطة لجاهزية الطرق والمرافق العامة لتناسب تحركات أصحاب القدرات الخاصة دون الحاجة للاعتماد على الآخرين، فهي طالما احتاجت لمساعدة والدها في حالة الذهاب لأي مكان يبعد عنها مسافة طويلة.