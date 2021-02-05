ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كيما أسوان يتأهل لدور ال32 في كأس مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان بقيادة عادل لحمة الفوز علي فريق الألومنيوم بالدور التمهيدي الأخير ،والتأهل إلي دور ال32 لبطولة كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على إستاد الألومنيوم الرياضي .

دخل فريق كيما أسوان  اللقاء بتشكيل يضم محمد ناجي سيد ،مصطفي صادق عبدالفتاح ،أشرف عبدالله مكى ، محمد عادل ،عمرو محمد ،سعد رجب ،محمد عبدالفتاح ،محمد حسين ، يحيي جمال ، معتز محمد ، محمد حسن .


وتواجد في البدلاء أحمد شوقي ،صلاح الدين محمد ، محمد جمعة ،مصطفي جمعة ،مصطفي جمال ،شريف رمضان ،عبدالرحمن يوسف ،إبراهيم حازم ،مصطفي محمود .


بينما تكون تشكيل فريق الألومنيوم من حسام أحمد صادق ،محمود محمد حسين ،محمد عبدالحفيظ ،محمد الشامى ،سمير فوزى ،فاروق خالد ،محمد ميدو ،إبراهيم سعيد ،حماده المعناوى ،أحمد حموده ،كيرلس ماهر .


وتواجد في البدلاء محمد عبدالوهاب ،محمد الشربينى ،أبوبكر محمد ،محمود عطيه ،وائل علي ،أحمد إبراهيم ،إيهاب فؤاد ،مراد صبرى ،علاء ماهر .


أفتتح التسجيل لاعب كيما أسوان محمد حسنى ،قبل أن يضيف يحيي جمال أحمد الهدف الثانى لفريقه ،وأستطاع محمود شريده قائد فريق الألومنيوم تسجيل هدف الألومنيوم الوحيد من ركلة جزاء ،لينتهي اللقاء بفوز كيما أسوان والتأهل لدور ال32 من كأس مصر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز بني سويف وقنا والدخان.. وخسارة الألومنيوم بمجموعة الصعيد

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية من المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية

قبل إغلاق باب انتقالات اللاعبين بساعات.. أبرز صفقات وقوائم أندية الدوري المصري

مواجهات نارية بالجولة الثالثة لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

فوز الألومنيوم والشرقية وشبان قنا بمجموعة الصعيد

كليوباترا وغزل المحلة والبنك الاهلي| تعرف على قائمة الثلاثي الصاعد للدورى الممتاز

ترشيحاتنا

تصريحات محبطة من فريق "الصحة العالمية" في ووهان عن منشأ كورونا

رئيس نادي بايرن ميونخ: لن أكون مغرورا أمام الأهلي.. وسنأخذ المباراة على محمل الجد

قرار نهائي من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس

مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

نداء عاجل من الكويت لرعاياها بالمنطقة الغربية في السعودية

قرار جديد من السعودية عن إغلاق المساجد حال ارتفاع كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

مقارنة بين وحوش الصحراء تويوتا فورتشنر وجيب جراند شيروكي.. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا.. مخاطر استنشاق بخار المياه على الأطفال