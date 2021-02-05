سجلوا بياناتكم.. نداء هام من سفارة الكويت لرعاياها بالبحرين

وجهت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين عبر حسابها علي تويتر نداءا هاما لرعاياها المتواجدين في المملكة التواصل مع السفارة لتسجيل بياناتهم على هاتف رقم : 0097332200300.





وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين قد عقد اجتماعًا للوقوف على المستجدات والمعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة، حيث استعرض المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).





وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 إلى يوم السبت الموافق 21 فبراير 2021 ما يلي:





تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد الموظفين.





إغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص.





تعليق الحصص الرياضية الداخلية.





منع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصًا.





وقد أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن القرارات تسهم في رفد جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره واستمرار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ونوه بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، يتم الحفاظ عليها عبر ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية يسهم الجميع فيه من خلال التزامهم المسؤول ووعيهم بالخطورة المترتبة نتيجة عدم الالتزام التي قد يتسبب بها الفرد لنفسه ومجتمعه، داعيًا الجميع إلى أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة كافة أفراد المجتمع، منوهًا بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فيروس كورونا خلال المراحل المختلفة.





وشدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على ما قد يترتب من مساءلة قانونية قد يتعرض لها الأفراد أو المنشآت المخالفة للقرارات المتخذة والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات العلاقة.



