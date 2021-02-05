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مفتي الديار المصرية: الأخلاق جزء لا يتجزأ من أحكام المعاملات المالية..فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:20 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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محمود محسن
أكد  الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الدين الإسلامي قصد الى حفظ المال مؤكدا أن ذلك يكون ممزوجا بأبعاد مختلفة من الايمان والحياه.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الاخلاق تكون جزءا لا يتجزأ من أحكام المعاملات المالية مشيرا إلى أن  كثرة القضايا فى المحاكم نتيجة ابتعاد الجانب الألخلاقي عن المعاملات المالية.

وتابع مفتي الديار المصرية أن المسلم في كل تصرفاته المالية يجب أن يكون ملتزما بشكل كبير بقضية الحلال والحرام.

وأشار علام إلى أن   ضعاف النفوس يستغلون البسطاء تحت دعاوى تكثير المال مؤكدا أنهم يقومون بجملة من الاغراءات الوهمية التي ليس لها أي اساس حقيقى وتكون مجرد وهم.
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