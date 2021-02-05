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فن

بـ إطلالة جديدة.. رضوى الشربيني تخطف أنظار متابعيها | شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوي الشربيني عدة  صور لها  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت رضوى الشربيني قائلة: "يارب يكون عجبكم ".


يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا: "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول". 

وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".

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