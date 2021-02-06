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مرأة

بتتخن من غير ما تحس.. كوب واحد قبل النوم يخلصك من مشاكلك

السبت 06/فبراير/2021 - 08:11 ص
محاربة القلق والتوتر
محاربة القلق والتوتر والسمنة
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص للقلق الشديد الذي يجعلهم يعانون من اضطراب النوم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اكتشاف أسباب القلق والعمل على علاجة بعد تجديد السبب وتجنبه.

أسباب الأرق وقلة النوم :

التعرض للضغوط النفسية مثل القلق والتوتر. الإصابة بالإكتئاب الحاد. الإرهاق الشديد.الشعور بالصداع. الإصابة بأحد الأمراض المزعجة مثل آلام المفاصل، أمراض الكلى. وجود مشاكل فى الجهاز التنفسى. عدم انتظام مواعيد النوم. الإكثار من تناول الكحوليات والعقاقير. الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة.التفكير الطويل فى كل ما يحدث حولنا، الكسل والخمول. تناول أطعمة دسمة قبل النوم مباشرة.

ونصح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة بتناول هذا المشروب قبل النوم لعلاج اضطراب النوم ومحاربة السمنة ونسف الوزن الزائد وتحسين الهضم.

الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على العديد من الخصائص والمواد الفعالة التى تعالج العديد من الأمراض المختلفة التى تعوق القدرة على النوم بشكل طبيعى، فهو يعالج آلام الصداع الناتج من التوتر والقلق، لذلك يستخدم لعلاج الأرق وقلة النوم عن طريق اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلى، ثم يتم تحليته بالعسل ويشرب منه قبل الذهاب إلى النوم، و الشوفان أيضا مفيد في هذه الحالة.

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