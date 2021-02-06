عضو الأهلي: علاقتنا جيدة بالبايرن وسنلعب مباراة بأعصاب هادئة

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كواليس بعثة النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا يوم الأثنين المقبل.





وقال مرتجي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية " والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" اللاعبين سيخوضون مواجهة بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي البطولة بأعصاب هادئة.





وعن الفوز علي الدحيل، أوضح:" قطر احمرت، والأهلي شرف مصر والأهلاوية، وسنلتقي بايرن ميونيخ بأعصاب هادئة ونمتنى أن نستمتع بالمباراة، مفيش ضغوطات، فنحن نلتقي الفريق الأعظم في أوروبا".





وأكمل:"علاقتنا جيدة ببايرن ميونيخ منذ عام 2010، وعنا جهاز فني ولاعبون محترمون، كما أن وجود الخطيب معنا له أثر كبير في نفوس اللاعبين".





وعن انخفاض مستوى الفريق في الشوط الثاني أمام الدحيل، قائلًا:"بالنسبة للشوط الثاني، مفيش كمال في الكرة، وخرجنا بالنتيجة اللي عاوزينها، والمحترفين أقل واحد فيهم بياخد 4 ملايين دولار في السنة، مش بنلاعب فريق صغير، دي مباريات كؤوس لا تقاس بالأشواط، واللاعبون كانوا يريدون كتابة اسمهم في سجلات التاريخ".