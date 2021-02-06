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محافظات

بيطرى الأقصر يضبط لحوم دجاح فاسدة في حملة تفتيش على المحلات

السبت 06/فبراير/2021 - 08:55 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أوضح الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه بالتنسيق مع وكيل اول الوزارة محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة البياضية  تشكيل لجنة للتفتيش على محلات بيع وتداول  اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك ثلاجات تخزينها.

ضمت اللجنة كل من الدكتورة نفين رفعت والدكتورة سماح رضا و الدكتور رأفت نسيم اطباء بادارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و اعضاء من شرطةالتموين والتجارة الداخلية و شرطة المسطحات والبيئة .

واسفرت الحملة عن ضبط 32كيلو جرام اوراك فراخ مبردة متغيرة فى الخواص بها سوائل مدممة غير صالحة للاستهلاك الادمى ، و عدد 15 فرخة مجمدة منتهية الصلاحية تزن حوالى 15 كيلو جراما.  

وتم تحرير محضر  بذلك  وتسليمه الي جهة الاختصاص، وقامت اللجنة بتحرير بعض المخالفات الاخرى بمعرفة اعضاء اللجنة المشتركين بالحملة. 

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم الدواجن والمجمدات ومحال الجزارة لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين .
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