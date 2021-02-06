لخفض العجز في الموازنة.. تونس ترفع أسعار الوقود

رفعت تونس أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، حيث تعد تلك النسبة أول زيادة منذ عامين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة التونسية.





وأشارت الوزارة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن الحكومة التونسية تحاول جاهدة مواجهة عجز في الميزانية.





وكانت الحكومة التونسية في العام الماضي قلصت أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية.





وقالت وزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.





وكان صندوق النقد الدولي هذا الشهر حذر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.



