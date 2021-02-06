ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلاد صاحبة أدوار + 18.. تعرف على العمر الحقيقى لـ ناهد يسرى وعدد زيجاتها

السبت 06/فبراير/2021 - 09:46 ص
ناهد يسرى
ناهد يسرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة المعتزلة ناهد يسرى بعيد ميلادها الـ 74 وهى إحدى النجمات اللاتى اشتهرت بتقديم أدوار الإغراء والتى كانت تعتمد فيها على العرى وهو ما ظهر فى معظم أعمالها الفنية ولعل من اشهرها فيلم "سيدة الاقمار السوداء". 

وقد تزوجت الفنانة ناهد يسرى عدة مرات فى حياتها فكانت الأولى من المخرج المصري الراحل حسين حلمي المهندس الذي أخرج لها أفلام «صبيان وبنات»، و«تحت سماء المدينة»، و«أنا وبناتي». 

ولكنها انفصلت عنه بعد فترة زواج قصيرة في هدوء، بعدها حاولت ناهد التقرب من نجوم السينما، وكان الفنان المصري كمال الشناوي الأقرب لها، ورغم أنه يكبرها بعشرات السنين. 

إلا أن العلاقة توطدت بينهما، خاصة بعد أن قدمت أمامه بطولة فيلم «تحت سماء المدينة» وتزوجته سريا إذ أن الشناوي كان متزوجًا حينها، ولم يكن يرغب في الانفصال عن زوجته. 

ولكنهما انفصلا حيث ضاقت من دور النصف زوجة، وأخيرا تزوجت من اللبنانى صاحب الملهى الليلي إدوارد جرجيان ورغم تحذير من حولها من الزواج منه، لأنه مقامر، ومخالف لديانتها الإسلامية إذ كان على الديانة المسيحية، إلا أنها ضربت بتحذيراتهم عرض الحائط وأنجبت منه طفلتها الوحيدة «باتريسيا» التي أصبح اسمها بعد ذلك «لينا» ولكنهما انفصلا حيث أنه كان يستنزفها ماديًا. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان ياسمين صبرى.. سمية الخشاب تثير الجدل بأحدث إطلالة

في ذكرى ميلاد سمراء النيل.. 6 رجال في حياة مديحة يسري

ليلى علوي عن نيللي كريم بعيد ميلادها: فراشة خفيفة الروح والدم

مصطفى درويش يهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها: أجمل رئيس عصابة

فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

ترشيحاتنا

تسوبيل: عاملان يخدمان الأهلي أمام بايرن ميونيخ

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

عاجل.. تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

خالد الغندور: مصطفى محمد أفضل من صلاح وميسي ومبابي في "ضربات الرأس"

التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو

بدون دموع.. طرق سحرية لتقطيع البصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك..علاج تقلصات المعدة في لمح البصر

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور