بعد وفاة فوزي فتي وسعد الجمال.. البنات يرثن آبائهن في عضوية مجلس النواب





لا يتم التصعيد بشكل ودي أو غير قانوني إكراما للمتوفي، بل تنفيذا ل قانون مجلس النواب، الذي حدد الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين سواء كان المقعد فردي أو قائمة.





وتنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".





كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

فوزي فتي





لم يهنأ النائب فوزي فتي عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بعضويته الجديدة في البرلمان الحالي كنائبا عن القائمة الوطنية بالدقهلية، حيث توفي صباح يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، قبل قرابة شهر من انعقاد مجلس النواب الجديد.





وبما أن النائب الراحل فائزا على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، فسيتم تصعيد المرشح الاحتياطي له بالقائمة، وفقا للجداول التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

لن يخرج المقعد عن بيت النائب، حيث ستحل ابنته آيه فوزى اسماعيل يوسف فتى، محل والدها بالقائمة، نظرا لكونها المرشحة الاحتياطة لمقعد أبيها بالقائمة، المقعد رقم 80 من أصل 100 مقعدا.



سعد الجمال





لحق النائب سعد الجمال بنظيره في القائمة الوطنية "من أجل مصر" فوزي فتي، أمس في يوم جمعة أيضا، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض لم يُمكنه من أداء اليمين الدستورية.





ووفقا لنظام القائمة الذي كان النائب سعد الجمال ينتمي له، سيتم تعيين البديل الإحتياطي له وبالتأكيد لن تخرج العضوية من بيت النائب حيث ستفوز بها ابنته أسماء سليم سعد الجمال.





4 وفيات





شهد مجلس النواب الحالي (برلمان 2021) 4 حالات وفاة حتى الآن، الأولى كانت بتاريخ 28 نوفمبر، للنائب جمال حجاج، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر بعد إصابته بفيروس كورونا، تبعه في 4 ديسمبر، النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا بالدقهلية والمنتخب بالبرلمان القادم عن القائمة الوطنية من أجل مصر بعد صراع مع المرض، ثم نائب السويس حسن عيد في 25 ديسمبر، وأخيرا النائب سعد الجمال.

"الأبناء ترث آبائها في القائمة".. لم يخرج مقعد البرلمان بعيدا عن أهل نائب القائمة المتوفي، وخير دليل على ذلك تصعيد ابنة النائب فوزي فتي، الذي وافته المنية، نهاية العام الماضي، كما تم تصعيد نجلة النائب سعد الجمال هي الأخرى محل أبيها في المجلس بعد وفاته أمس الجمعة.