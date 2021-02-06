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رياضة

شاهد.. عصام الحضري يستعيد ذكرياته في الملاعب

السبت 06/فبراير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الحضري في الصورة مستعيذا ذكرياته قبل الاعتزال وهو أعلى المرمى.

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا". 

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