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أصغر فنانة تشكيلية تلفت الأنظار برسوماتها الإبداعية.. تعرف عليها

السبت 06/فبراير/2021 - 10:25 ص
شهد المهدي، اصغر
شهد المهدي، اصغر فنانة تشكيلية
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقرير عن اصغر فنانة تشكيلية تلفت الأنظار برسوماتها الإبداعية.

وقالت شهد المهدي، اصغر فنانة تشكيلية، إنها اكتشفت موهبتها منذ الصغر ونالت الدعم والثقة من أهلها ووالديها، وكانت ترى عمتها التي تعمل بمجال الهندسة المعمارية وهي ترسم، وكانوا يتحدوا بعضهم في رسم مجموعة من اللوحات، لافتة الي انها تحب دراستها أيضا وانها حريصة على ان تكون من الأوائل.

وتابعت شهد المهدي، انها ترسم بمجموعة مختلفة من الألوان، مشيرة الي ان لوحة الابنودي هي من اكثر اللوحات المقربة والمحببة لها واستغرقت منها يومين، وذكرت انها شاركت في العديد من المسابقات وحصلت على جوائز وشهادات مختلفة.

وتعتمد في رسم لوحاتها على اكثر الشخصيات المعروفة والتي تعرف ان ترسمهم، وكل لوحة بأقلام مختلفة وسنون غير متشابهة للتحكم في اظهار الملامح، الي جانب انها تضع صورة لهم امامها لإتقان الشخصية.

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