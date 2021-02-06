4 مناطق محظورة على أمريكا.. الصين تحذر واشنطن من تدخلها في هذه الأماكن

دعا وزير الخارجية الصيني، يوانج يي، الولايات المتحدة إلى العمل مع بلاده لتصحيح أخطاء الفترة الماضية لبناء علاقات أكثر تعاونًا بين البلدين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقال ليوانج يي، أثناء مكالمته مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والتركيز على التعاون وحل الخلافات، لبناء علاقات سليمة ومستقرة".





وفي دعوة لتجاوز المشكلات التي برزت أيام حكم الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، دعا يوانج يي الولايات المتحدة إلى تطوير العلاقات الثنائية على قاعدة الاحترام والمنفعة المتبادلة وعدم الصراع والمواجهة.





لكن دعوة يوانج يي أعقبها تحذير لواشنطن من إن محاولة التدخل في الشؤون الصينية الداخلية، لن يتم السكوت عنها.





وقال : "يجب على الولايات المتحدة مراعاة مبدأ "الصين الواحدة" وأحكام البيانات الأمريكية الصينية الثلاثة، مؤكدا ان التدخل في شؤون هونج كونج والتبت ومنطقة شينجيانج يعد بمثابة التدخل في الشؤون الصينية الداخلية.. ولن نتسامح مع أي تدخل خارجي".





من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ، أن واشنطن ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في شينجيانج والتبت وهونج كونج.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن ضغط على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار، وأكد أن واشنطن لن تترك الصين تعمل كما يحلو لها في تايوان أيضًا.