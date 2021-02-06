اجتماع رفيع المستوى.. هذا ما دار بين بلينكين ونظرائه الأوروبيين حول إيران

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، مسألة إيران وقضايا أخرى في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان، حيث تدرس الدول الأربع الكبرى كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أو إلغاءه حسبما تمضي الأمور في الفترة المقبلة.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه إلى جانب إيران ، تمت مناقشة قضايا أخرى بما في ذلك جائحة الفيروس كورونا، وانقلاب ميانمار وروسيا والصين وتغير المناخ ، وأكد بلينكن "التزام الولايات المتحدة بالعمل المنسق للتغلب على التحديات العالمية".





وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على "تويتر": "أجرينا للتو محادثة عميقة ومهمة بشأن إيران ... للتعامل معًا مع التحديات الأمنية النووية والإقليمية".





كما شارك في الاجتماع البريطاني دومينيك راب والألماني هيكو ماس.





وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان حول الاجتماع : "ناقشنا كيف يمكن لنهج موحد أن يعالج مخاوفنا المشتركة تجاه إيران".





قبل وقت قصير من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الصفقة ، كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز، حث فيه دونالد ترامب على البقاء في الاتفاقية ، ووصف جونسون الانسحاب بأنه "خطأ".





وتعد المحادثة رفيعة المستوى هي أحدث خطوة من قبل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن لاستكشاف كيفية استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع القوى العالمية ولكن تم التخلي عنه في عام 2018 من قبل سلف بايدن ، دونالد ترامب.





حد الاتفاق النووي من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية والمالية.





بالتخلي عن الصفقة التي وافق عليها الرئيس السابق باراك أوباما ، أعاد ترامب العقوبات الأمريكية التي كان قد رفعها ثم زاد منها.





و قال مصدر مطلع إنه من غير المرجح الخوض في تفاصيل كبيرة بشأن إيران وإنه يمثل فرصة أولى للوزراء لمناقشة القضايا.





وفقًا لشبكة CNBC ، جاء الاجتماع بعد اجتماع مجلس الأمن القومي للرئيس جو بايدن لمناقشة نهج الإدارة تجاه إيران.





قال بايدن ، الذي تولى منصبه الشهر الماضي ، إنه إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي لعام 2015 ، فإن واشنطن ستحذو حذوها وتستخدم ذلك كنقطة انطلاق لاتفاق أوسع قد يقيد تطوير الصواريخ الإيرانية والأنشطة الإقليمية.





وأصرت طهران على أن ترفع واشنطن العقوبات قبل استئناف الالتزام النووي ، واستبعدت إجراء مفاوضات بشأن قضايا أمنية أوسع.





لكن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ألمح يوم الاثنين الماضي إلى طريقة لحل الجمود بشأن من يمكن أن يبادر أولًاا، بالقول إن الخطوات يمكن أن تكون متزامنة.





بعد عام واحد بالضبط من انسحاب ترامب من الصفقة النووية وبدء تنفيذ حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران ، أعلنت إيران أن "صبرها الاستراتيجي" قد انتهى وبدأت تدريجيًا في إزالة القيود المفروضة على برنامجها النووي على فترات نصف شهرية.





ويأمل محللون في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أن يتواصل الضغط على إيران في وقف برامجها النووي المقلقة وعدم تدخلها في دول الجوار، مقابل رفع الضغوط الاقتصادية عليها في بعض الجوانب، واحياء الاتفاق النووي لعام2015 أو تعديله بما يتوافق مع المستجدات.







