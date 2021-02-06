٢٠ فبراير موعد الامتحانات بكليات جامعة العريش

حددت جامعة العريش ، شمال سيناء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير الجاري وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد .



وشدد الدكتور سعيد عبد الله لافي رفاعي ، رئيس الجامعة علي ضرورة الاستعداد للامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة "كورونا" والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الدولة ووزارتي الصحة والتعليم العالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية حتى تمر الامتحانات دون أية مشاكل نتيجة لاتباع كافة الإجراءات بدءًا من بوابة الجامعة وتنظيم دخول وخروج الطلاب وارتداء الكمامات الواقية وعدم التجمع ومراعاة التباعد في القاعات وتهويتها، فضلًا عن التطهير والتعقيم الدوري للمدرجات والمكاتب وغيرها، وأن تكون الإدارة الطبية بالجامعة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.



وأوضح رئيس الجامعة، التزام إدارة أمن الجامعة بتنفيذ التعليمات الواردة بهذا الخصوص والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع أي مخالف، مع ضرورة تواجد الإدارة الطبية بالجامعة وفقًا للجداول المتفق عليها وتلبية جميع احتياجاتها الطبية من المنظفات والمعقمات ومختلف الاحتياجات الطبية والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة.



وتستقبل الجامعة الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري استعدادًا للامتحانات، وتيسيرًا عليهم بعد أخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية حرصًا على سلامة الطلاب.

و أكد الدكتور سعيد لافي، انه تم إعداد وتجهيز جميع كليات الجامعة لمنظومة التعليم الجديدة ، وفق نظام" التعليم الهجين" طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى ظل استمرار جائحة كورونا .. وذلك بتوفير البنية التحتية التكنولوجية كأساس لتطبيق هذا النظام الجديد.

مشيرا الي أنه قد تم بالفعل اعداد وتأهيل الطواقم الفنية اللازمة للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة تمشيا مع المنظومة الجديدة للتعليم فى ظل هذا النظام .



من جهة أخرى؛ أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة جداول الامتحانات لكل كلية ، والذي تم نشره للطلاب على موقع الإدارة، وتحديد مواعيد الامتحانات الشفوية والتحريرية والعملية لكل كلية حسب ظروفها، علاوةً على امتحانات التخلفات لكل فرقة دراسية بمختلف كليات الجامعة.



وشدد رئيس الجامعة ، على ضرورة التزام كل طالب بارتداء الكمامة والحضور قبل الموعد بما لا يقل عن ربع ساعة، والتوقيع بالحضور والانصراف بكل مادة، وعدم السماح بالخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للمادة والانصراف فور الخروج من اللجنة، وعدم التواجد أمام اللجان أو داخل الجامعة بعد الخروج من لجان الامتحانات.



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