التعليم العالي تؤكد تطبيق التعليم الهجين بالفصل الدراسي الثاني

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بمختلف الجامعات، سيسير وفق خطة الوزارة التي وضعتها منذ بدء العام الدراسي وهو تطبيق نظام التعليم الهجين منذ بدء العام الدراسي وحتى نهايتها.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الاعتماد على التعليم عن بعد فقط خلال الفصل الدراسي الثاني لم يطرح وهذا المقترح سابق لأوانه وخاصة وان الطلاب يجرون الامتحانات بالحضور للجامعات ، وأي تغير في ذلك الأمر سيرتبط بالوضع الصحي في مصر.





من جانبهم أعرب الطلاب عن ترحيبهم بالتعليم عن بعد إلا أنه مازالت هناك بعض القصور التي تؤثر عليهم، حيث أكدت سلمى عبد الله، طالبة بكلية الآداب ان التعليم عن بعد لما يكن عائق لها في الفهم والتعلم لكن المصروفات التي يتطلبها التعليم هي العائق الحقيقي امام جميع الطلاب نظرا لتكلفة خدمات الإنترنت.







وأشار محمود عبد العظيم، طالب بكلية العلوم إلى أن طلاب الكليات العملية لن يتمكنوا من الفهم ولابد من الحضور للجامعة لتعلم الجزء العملي لذلك فالتعليم عن بعد غير مناسب لهم.





وفي سياق متصل، رحبت رشا محمد، طالبة بكلية التجارة، بالتعليم عن بعد، مشيرة إلى أنه اسلوب حديث في التعلم لذلك الطلاب لم يتأقلموا عليه بعد لكنهم في طريقهم التمكن من التعلم بشكل جيد، منوهة إلى أن تكلفة خدمات الإنترنت هي العائق امام الطلاب.

