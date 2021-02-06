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أخبار العالم

وزير الإعلام الكويتي ينعي الموسيقار المصري سعيد البنا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:44 ص
وزير الاعلام الكويتي
وزير الاعلام الكويتي
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مـيــــس رضـــا
نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عبدالرحمن المطيري ببالغ الحزن والأسى الموسيقار المصري سعيد البنا، الذي أسهم بتوزيع الألحان الموسيقية لعدد من أهم الأعمال الفنية الوطنية الشهيرة بتاريخ الحركة الفنية الكويتية.

وقال الوزير المطيري في بيان صحفي، إن الراحل البنا كان فنانا كبيرا وأتى البلاد منذ ستينيات القرن الماضي وأسهم بإثراء الحركة الموسيقية في الكويت، إذ شارك في عدد من أبرز الاوبريتات الوطنية التي قدمت في الأعياد الوطنية.

وأعرب الوزير المطيري عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والأسرة الفنية في الكويت والعالم العربي التي فقدت برحيله موسيقيا مخضرما من جيل الرواد الذين أرسوا دعائم النهضة الفنية في البلاد، داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
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