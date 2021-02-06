الحكومة: تلقينا 23 ألف شكوى حول منحة العمالة غير المنتظمة.. و17 ألف حول انتشار القمامة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك خلال شهر يناير 2021.





وقال الدكتور طارف الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية إن قطاع التموين، تلقي المنظومة خلال الشهر 4666 شكوى وبلاغا في هذا القطاع، وتضمنت شكاوى وطلبات المواطنين حول البطاقات التموينية؛ سواء لتفعيلها، أو استلامها، أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى ضد بعض بدالي التموين وأصحاب المخابز، تنوعت بين التلاعب في صرف حصص المقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، والتلاعب في وزن الخبز المدعم، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها وبيع بعض المواد البترولية خارج المحطات بأسعار أعلى من المقررة.





وقال: تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختصة وتوجيه تلك الشكاوى إليها؛ لإدراج هذه الشكاوى ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر بشأن من تثبت عليه ارتكابه أي من الجرائم الواردة بالشكوى.





وأضاف: نظرًا للحرص على إرساء مبدأ العدالة الناجزة لدى المواطنين، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ أحكام الحبس والضبط والإحضار وتنفيذ القرارات الإدارية؛ سواء إزالة، أو غلق، تلقت المنظومة خلال هذا الشهر 4213 شكوى لتضطلع وزارة الداخلية بالفحص والتوجيه للقطاع، أو المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع الشاكي، الأمر الذي عزّز ثقة المواطن في استجابة الحكومة لشكواه.





أما ما يخص شكاوى منحة العمالة غير المنتظمة، فذكر الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت 23500 شكوى حول عدم أو بعض معوقات صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة؛ وفي هذا الإطار تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة القوى العاملة، التي قامت بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها.





وفيما يتعلق بشكاوى مناطق تراكمات القمامة ومخلفات البناء، فأكد مدير المنظومة أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "الواتس آب"؛ لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، مشيرا إلى تلقي المنظومة نحو 17370 رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، وتم ترجمتها إلى 1945 شكوى، وتوجيهها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 82% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقال: اختصت محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.



