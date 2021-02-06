ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة حول معاناة المواطنين في صعيد مصر من قلة عدد مكاتب تصديقات "الخارجية"

السبت 06/فبراير/2021 - 12:01 م
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
Advertisements
فريدة محمد
توجه النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بـمـجــــلـــس الـــنواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة حول معاناة المواطنين في صعيد مصر من فقر عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يحتاج المسافرون إلى العمل بالخارج إلى التصديق على المستندات والشهادات التي يصطحبونها معهم.

وأشار إلى أنه يهدف إلى أن يتسنى لبعثات القنصليات المصرية هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية، إلا أن المواطنين يعانون من قطع مسافات طويلة من أقصى الصعيد إلى بعض المحافظات الكبرى لإنهاء إجراءات التصديق، وهو ما يشكل عبئا بدنيا وماليا كبيرا عليهم بالذات أن بعض هذه المكاتب لا تعمل سوى يوما واحدًا في الأسبوع، وأحيانا يتغيب حتى عن اليوم المحدد أسبوعيًا الموظفين والعاملين بمكتب التصديق.

وطالب الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم بسرعة إنشاء مكاتب تصديقات للخارجية وتوفير العمالة اللازمة لها بما يغطي احتياجات المواطنين ويرفع عن كاهلهم أي معاناة، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر النص النهائي للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد إحالتها لرئيس الجمهورية

تنسيقية الأحزاب: المشهد السياسي كان متعطشا لوجود الشباب

برلماني: طلبات المواطنين مشروعة وتتوافق مع رؤية الدولة.. فيديو

ترشيحاتنا

اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

من 20 إلى 2500 جنيه.. اعرف موقف سيارتك من رسوم التراخيص الجديدة

في اليوم العالمي له.. تعرف على أضرار ختان الإناث بعد الزواج وقبله

بعد أيام من كارثة عقار الدائري.. تفاصيل حريق مخزن لعب أطفال داخل بدروم بالهرم

في اليوم العالمي لرفضه.. ماذا قال شيخ الأزهر عن ختان الإناث؟

صديقان يختبئان في عجلات الطائرة للوصول لبريطانيا.. فكان هذا مصيرهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء