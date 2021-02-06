طلب إحاطة حول معاناة المواطنين في صعيد مصر من قلة عدد مكاتب تصديقات "الخارجية"

توجه النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بـمـجــــلـــس الـــنواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة حول معاناة المواطنين في صعيد مصر من فقر عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يحتاج المسافرون إلى العمل بالخارج إلى التصديق على المستندات والشهادات التي يصطحبونها معهم.





وأشار إلى أنه يهدف إلى أن يتسنى لبعثات القنصليات المصرية هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية، إلا أن المواطنين يعانون من قطع مسافات طويلة من أقصى الصعيد إلى بعض المحافظات الكبرى لإنهاء إجراءات التصديق، وهو ما يشكل عبئا بدنيا وماليا كبيرا عليهم بالذات أن بعض هذه المكاتب لا تعمل سوى يوما واحدًا في الأسبوع، وأحيانا يتغيب حتى عن اليوم المحدد أسبوعيًا الموظفين والعاملين بمكتب التصديق.



