ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزارة الشباب تطلق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح الإثنين المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق منافسات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة يوم الاثنين المقبل، بمحافظة مطروح والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم".

اكد وزير الشباب والرياضة أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم لممارسة الرياضة داخل المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، مشيرا الي اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.
 
وشدد "صبحي"علي ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات، للمحافظة على جميع المشاركين ببطولة دوري الصم.

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، علي سعيه الدؤوب للتنسيق الكامل بين المحافظة والوزارة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضة، وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لخدمة شباب المحافظة، والاهتمام الخاص بتنفيذ أنشطة ذوي القدرات والهمم داخل المحافظة، مشيدًا باستضافة محافظة مطروح العام الماضي نهائيات بطولة دوري الصم في نسخته الثالثة بصورة مميزة ولائقة بالمحافظة.

يشارك بالمجموعة الرابعة التي ستقام على أرض مطروح محافظات( الشرقية، المنوفية،الدقهلية، الفيوم)،على أن يتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).

وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية.، ومن المقرر ان تقام منافسات المجموعة الاولي  ونهائيات البطولة بمحافظة البحر الاحمر.

يذكر ان الفرق ال١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رحلة ترفيهية في البحر الاحمر لذوى والقدرات والهمم لأبناء مطروح

وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" لذوى القدرات والهمم

القاهرة والإسماعيلية يصعدان عن المجموعة الثالثة لدور الـ 8 ببطولة دوري مراكز الشباب الصم

محافظة البحر الأحمر تفوز بالمركز الأول برصيد ١٤ ميدالية متنوعة "٨ ذهبيات و٤ فضيات و٢ برونز"

محافظ المنيا يفتتح فاعليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

نادي القرن.. الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونخ يحذر من الاستهانة بالأهلي

قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

عوض تاج الدين: أعداد الإصابات بكورونا مؤشر عن الأعداد الحقيقية.. فيديو

بعد وفاة فوزي فتي وسعد الجمال.. البنات يرثن آبائهن في عضوية مجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور