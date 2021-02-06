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ما علاقة مشروع تبطين الترع بالأمن المائي المصري؟.. تعرف على التفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 12:29 م
تبطين الترع
تبطين الترع
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فرح علاء الخولي
قال المهندس عمر حلمي، مدير عام الري بمحافظة الجيزة، إن مشروع تبطين الترع وهو يهدف الي اعادة الترع نفسها الي وضعها الاصلي بعد ان كانت الترع مستبحرة، فكانت الترع اتسعت جدا فتم العمل تضيقها من القاع ليكون من 5 متر الي 2 او 3 متر فقط، وبالتالي تكون سرعة المياه واصلة للنهايات في وقت اقل، لان في البداية كانت المياه تصل خلال يومين او ثلاثة للري، بينما حاليا بعد التبطين يقتصر الوضع على ساعة واحدة فقط. 

وتابع عمر حلمي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن تقليل المدة الزمنية يوفر الكثير من المياه لاكثر من 5 مليار متر مكعب، منوها ان اهمية هذا المشروع تكمن في راحة المزارع اولا في توصيل المياه في وقت قليل ودون اهدار للمياه، الي جانب تلاشي مبالغ كثيرة للصيانة، و الحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للمناطق الزراعية والريف.

واوضح ان بالجيزة يوجد اكثر من 90 كيلو متر تأهيل ترع، وبدورهم يوفروا كميات كبيرة من المياه بحوالي 5 مليار مترمكعب، مما يساعد على التوسع الافقي في الاراضي الزراعية، وذلك للتوسع في الانتاجية الزراعية، ومواجهة التحديات التي نتعرض لها داخليا او خارجيا، لان حصة مصر من المياه محدودة منذ اكثر من 60 سنة، وجاري تنفيذ اكثر من 20 الف كيلو متر بحلول 2024، مشيرا الي ان هناك اكثر من 22 عملية تبطين على مستوى محافظة الجيزة، وان المحافظة تقوم بعمل توعية للمزارعين لاتباع الري الحديث لتوفير اكبر كميات من المياه.
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