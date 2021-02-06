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اقتصاد

وزير التموين لـ صدى البلد: التشغيل التجريبي للبورصة السلعية أبريل المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 12:22 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
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محمد صبيح
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ "صدى البلد" على هامش افتتاح أحد السلاسل التجارية الكبرى بمنطقة التجمع إنه تم الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية والمنظومة المعلوماتية الخاصة بها، وأنه سيجري تشغيل تجريبي للبورصة السلعية خلال موسم القمح للعام الجاري الذي يبدأ 15 أبريل المقبل.

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  فرعا جديدا لأحد كبريات السلاسل التجارية الدولية، وهو الفرع رقم  3 فى مصر ورقم  200 علي مستوى المجموعة بمساحة  تفوق 9  آلاف  متر مربع في منطقة التجمع وباستثمارات تقدر ب 165  مليون جنيه.


ويوفر الفرع الجديد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة  من خلال الثلاثة منافذ الذى تم افتتحها  فى مصر حتى الآن   تصل الي 2000 فرصة عمل وذلك بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر  وحزيفة قريشي المدير الإقليمي للمجموعة فى مصر .

وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس المجموعة الدولية  تناول فيه  الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة  فى مصر خلال الفترة المقبلة.


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