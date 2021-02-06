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اقتصاد

وزيرة البيئة: إنشاء 9 محطات وسيطة ضمن منظومة المخلفات بـ 6 محافظات

السبت 06/فبراير/2021 - 10:54 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
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آية الجارحي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تتولى التخطيط لـ منظومة إدارة المخلفات، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ.


وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء ٩ محطات وسيطة ثابتة في ٦ محافظات، موضحة أنه خلال الأسبوع الماضي  قامت لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقع المحطات ها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في ٣ محافظات.

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 جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي.

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