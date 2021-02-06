مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "ف أ ع ا م"، البالغة من العمر عامين، وتقيم بناحية النغاميش بدائرة المركز، جثة هامدة إدعاء حادث سيارة.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بمصرع طفلة أسفل عجلات سيارة.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو "أ ع ا م ع"، 46 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلته أمام منزله اصطدمت بها سيارة قيادة المدعو "م ع ا ذ"، 39 عاما، سائق، ويقيم بناحية الكشح دائرة المركز، ما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.





وبمواجهة قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



