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ديني

أوقاف جنوب سيناء تعلن مسابقة الصوت الحسن بمناسبة العيد القومي

السبت 06/فبراير/2021 - 12:45 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء عن مسابقة الصوت الحسن، بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وتشمل مسابقة الصوت الحسن، الجوانب التالية:

1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم".

2. حفظ ربع القرآن الكريم ، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم".

3. الابتهالات الدينية.

4. حفظ الأربعين حديثًا النووية، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية".

شروط المسابقة
• يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

• تبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021م.

• تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.

• تبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين.
• يتم تكريم الفائزين في احتفال المحافظة بالعيد القومي ، مع صرف جوائز قيمة للفائزين.
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