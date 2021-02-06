أوقاف جنوب سيناء تعلن مسابقة الصوت الحسن بمناسبة العيد القومي

أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء عن مسابقة الصوت الحسن، بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.





وتشمل مسابقة الصوت الحسن، الجوانب التالية:





1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم".





2. حفظ ربع القرآن الكريم ، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم".





3. الابتهالات الدينية.





4. حفظ الأربعين حديثًا النووية، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية".





شروط المسابقة

• يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.





• تبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021م.





• تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.





• تبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين.