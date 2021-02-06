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أصل الحكاية

83 مليون متحدث.. سر ذيوع اللغة التركية

السبت 06/فبراير/2021 - 01:40 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي

تعتبر اللغة التركية أكثر لغات العالم إنتشارًا وتحدثًا في اللغة الام لحوالي 83 مليون نسمة وتسمي في بعض الاحيات باللغة التركية الاسنطنبولية، حيث أنها تنتشر بشكل رئيس في قبرص الشمالية وتعد اللغة الأم أو اللغة الثانية للأشخاص ذو الجذور التركية ومن سكان أوروبا وبالأخص ألمانيا.


وتنتمي اللغة التركية إلى مجموعة من  لغات الغزّ، وهي إحدى المجموعات الفرعية التركية والتي تتضمن اللغة الأذرية والتركمانية والقشقائية والغاغاوزية والبلقانية الغاغاوزية، ويُلاحظ جليًا جميع هذه اللغات ذات ألفاظ وكلمات وتعابير مشتركة.

وتُشكل اللغات الغزيّة مجموعة فرعية من اللغات التركية الجنوبية الغربية، وتنتمي إليها اليوم 30 لغة حية متحدث بها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وسيبيريا.
 
ويصنفها  اللغويين ضمن عائلات اللغات الألطية حيث يعتبر حوالى 40 % من الناطقين بها لتركيا ، ومن خصائصها الأنسجام في الصوت ودمج الكلمات مع بعضها إضافة الي المساواة بين الجنسين

وترجع جذورها الي آسيا الوسطى حيث عُثر على نقوش ومخطوطات كُتبت بهذه اللغة وقُدّر عمرها بحوالي 1,300 سنة، ويعد إنتشارها مع استع رقعة الدولة العثمانية واعتمادها اللغة الرسمية بمختلف الولايات وعام 1927 أنشئت جمعية اللغة التركية بهدف توحيد اللغة وإعادة تنظيمها بحيث تتناسب     


وتعتبر هي اللغة الأم للأتراك، سواء أولئك المقيمين في تركيا، أو في المهجر وتنتشر الأقليات المتحدثة باللغة التركية في الدول التي كانت تُشكل جزءًا من الدولة العثمانية، وبالأخص في: بلغاريا، وقبرص، واليونان (وبالأخص في تراقيا الغربية)، وجمهورية مقدونيا، ورومانيا، وصربيا. يعيش أكثر من مليونيّ متحدث باللغة التركية في ألمانيا؛ وهناك مجتمعات تركية معتبرة في بضعة دول غربية أخرى، أبرزها: الولايات المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والنمسا، وبلجيكا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ويُلاحظ أن الكثير من الأتراك المقيمين في دول الاغتراب لا يتحدثون لغتهم الأم بطلاقة، أو لا يتحدثونها على الإطلاق، بسبب الاستيعاب الثقافي.

ويفوق عدد المتحدثين بالتركية في تركيا 67 مليون نسمة، يُشكلون حوالي 93% من الجمهرة السكانية وهناك 10 ملايين متحدث إضافي ينتشرون في مختلف أنحاء العالم ، يتحدث معظم الأتراك باللغة التركية بصفتها لغتهم الأم أو لغتهم الثانية، إذ أن قسمًا آخر من الشعب يتحدث بالكردية كلغته الأم، وقد قُدّر عدد هؤلاء سنة 1980 بحوالي 3,950,000 نسمة لكن على الرغم من ذلك، فإن الأكراد وغيرهم من الأقليات العرقية في تركيا يتحدثون بالتركية بطلاقة بسبب تتريك الأقليات.

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