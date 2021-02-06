مصرع عامل فى اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية بالدقهلية

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية كان يستقلها على طريق المطرية بورسعيد أمام كوبرى عاشور بنطاق مركز المطرية بالدقهلية





ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شركة المطريه من بعض الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق المطريه بورسعيد امام كوبرى عاشور.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة رقم ط ص ب ٥٦٣٩ نقل ومقطورة ط ص ب ٤٥٣٦ قيادة احمد جمال محمود ٣٦ عاما ومقيم عزبة الدبايبة مركز فايد بالإسماعيلية باتجاه بورسعيد ودراجة بخارية بدون لوحات قيادة محمد على على عبد العال ٢٩ عاما عامل ومقيم قرية كوبرى عاشور بمركز المطريو بذات الاتجاه حيث اختلت عجلة القيادة فى يد قاىد السيارة مما أدى الى اصطدامه بالدراجة البخارية من الخلف ووفاة قائد الدراجة.





وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزله العام وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى أيدا ذات المضمون واتهم شقيق المتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقه وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢١ جنح المطرية وجار العرض على النيابة.