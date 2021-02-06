عميد اقتصاد القاهرة يكشف طرق إجراء الامتحانات والزمن المحدد لها

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بداية من يوم السبت الموافق 20 من فبراير الجاري .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها لطلاب مرحلة البكالوريوس "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .





اقرأ أيضًا :





وأضاف "السعيد" أن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ، حيث يضع أستاذ المادة عدد الأسئلة طبقا لما يراه مناسبا لزمن الامتحان وهو ساعة ونصف .





كما أن الكلية قد أكدت على تفعيل الحسابات الخاصة بالطلاب على المنصة ، كما أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات نهاية الأسبوع الجاري .





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد وجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية ، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته .





وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة .











