خلال عامين.. علاج 3 ملايين و165 ألف رأس ماشية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة الاهتمام بالحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.

واستعرض المحافظ جهود مديرية الطب البيطري خلال عامين على النحو الآتي:-

- علاج 3 ملايين و165 ألف من رؤوس الماشية، وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية القطاع الحيوانى ٣٨ قافلة بإجمالي ٣٥٠٥٢ حيوان معالج.

وأكد الدكتور حسنى عباسي مدير مديرية الطب البيطري أن عــــدد المذبوحـات خلال ذات الفترة بلغت ٢٣٧٧٨٠ ذبيحة، وأسفرت الحملات المشتركة مع الصحة والتموين عن تحرير 3511 قضية متنوعة للحوم غير صالحة والذبح خارج المجازر وبلغت كمية اللحوم المضبوطه والغير صالحة للاستخدام الآدمي خلال تلك الفترة ٣٧٠٦٣٧ كجم.



أوضح الدكتور حسنى عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، جهود المديرية خلال الفترة من بداية يناير الماضى 2020 وحتى نهاية ديسمبر الماضي حيث تم الآتي:-

- تقديم العلاج لعدد 1376154 حيوان ورأس ماشية

- عمل 9 قوافل بيطرية مجانية تم خلالها علاج 2350 حيوان بالمجان وذلك للقرى المحرومة والأكثر احتياجا ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

- اختبار 83095 حيوان ضد مرضي السل والبروسيلا.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسي خلال الشهر الماضى بتحصين ٥٢٠ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية، ١٠٠٠ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية المستوردة، ٢٢٣٠ رأس ماشية بلقاح الوادي المتصدع، ١٨٠٩ راس ماشية بلقاح النيموباك، ٥٤ راس ماشية بلقاح جدري الأبقار، ٦٠ راس غنم بلقاح جدري الأغنام، ١٨٠٠ طائر بلقاح انفلونزا الطيور) من خلال إدارة الوقاية بالمديرية.

كما تم استخراج ١٩٠ تصريح نقل الطيور الحية و عمل عدد ٧ معاينات فنيه لمشروع ثروة حيوانية و عدد واحد معاينة لمشروع نشاط داجني بالإضافة إلى سحب عينات ما قبل البيع المزارع الدواجن بعدد ١٧٠٠٠ طائر و المرور على ٤ مزارع دواجن.

كما قامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء تلقيح صناعي لعدد ٧٦١ ابقار وجاموس، بالإضافة إلى التأمين علي ٥١٩ رأس ماشية ٤٣٤ رأس أبقار ٥٩ رأس جاموس ٢٦ رأس أغنام، من خلال إدارة الخدمات بالمديرية.

ويذكر أن نظمت الإدارات الوقائية بالمديرية والوحدات الصحية التابعة لمديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملات مكثفة لتحصين المواشي ضد أمراض الحمي القلاعية، مرض حمي الوادي المتصدع، مرض جدري الماشية، مرض جدري الأغنام.

وأوضح الدكتور حسني العباسي، مدير الطب البيطري بالبحيرة، أن القوافل العلاجية قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتحصين ما يقرب من 100 الف من رؤوس الماشية يتضمن ٤١٣٦ رأس ماشية ضد مرضي الحمي القلاعية و ٤٨٢٠ رأس ماشية ضد مرض حمي الوادي المتصدع، و٨٧٥٧١ من الأبقار ضد مرض جدري الماشية، و٣٣٣٠ من الأغنام ضد مرض جدري الأغنام، لافتًا إلى أن هذه الحملات مستمرة بنطاق مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

أكد مدير الطب البيطري، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية و تكثيف حملات التوعية والإرشادية والبيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى الأمراض والأوبئة.

وأشار "العباسي"، إلى أن المديرية تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.