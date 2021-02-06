توزيع 99914 كارت الفلاح على المزارعين بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معدلات الإنجاز بمشروع كارت الفلاح بنطاق المحافظة مرتفعة، حيث أعلنت أنه وحتى عام 2018 كانت نسبة الإنجاز المحقق في تسجيل الحائزين ٥١٪ بعدد (٥٠٩٥٠) حائز تقريبا من إجمالي عدد حائزين (٩٩٩١٤) حائزا.





وأضافت المحافظ، أنه تم تكثيف الجهود للانتهاء من كل المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث تم مراجعة السجلات الزراعية بالجمعيات الزراعية ومطابقتها على ما تم تسجيله على منظومة دعم المزارع والمنطومة الموازية، وتم تحديد كل الحيازات الغير مدرجة بالمشروع والتعرف على كل المعوقات والقضاء عليها.





وأوضحت "المحافظ" أنه تم وضع خطة عمل تهدف إلى الإنتهاء من استيفاء كل بيانات الحائزين وتسليمها لمركز نظم المعلومات والحواسب لتسجيلها ،حيث تم الإنتهاء من تسجيل (١٠٨٢٣٠) حائزا بمشروع كارت الفلاح، وتم الانتهاء من اعتماد كل الحائزين المسجلين على المنظومة الأساسية لدعم المزارع بتسجيل اعتماد (٤٧٠٣٤) حيازة من إجمالي (٥٢٠٧٨) مطلوب تسجيل اعتمادها وجار طباعة استمارات الأعداد المتبقية بمركز نظم البيانات والحواسب لإنهاء اعتمادها، كما تم الانتهاء من مطابقة الأحواض الزراعية المسجلة بالجمعيات الزراعية مع هيئة المساحة المصرية فتم استلام الخرائط المساحية والانتهاء من مطابقة الأحواض وإرسالها لهيئة المساحة المصرية للانتهاء من أعمالها، وكذا التنسيق لطباعة البطاقات الإلكترونية للحائزين وإرسالها لفروع البنك الزراعي المصري.







وأكدت مديرية الزراعة أنه مع بداية فبراير الجاري تم (٩٣) جهاز تابلت و(٩٣) جهاز نقاط بيع POS وذلك لتوزيعها على الجمعيات الزراعية والتنفيذ الفعلي للمشروع.





جدير بالذكر أن مشروع كارت الفلاح قد تم البدء في تنفيذه بنطاق محافظة دمياط بداية من عام ٢٠١٦ وذلك بالمشاركة بين (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة الإنتاج الحربي - وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - الهيئة المصرية للمساحة - شركة E finance )، ويستهدف المشروع ميكنة بيانات الحيازات والدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ السياسات الزراعية، وضمان وصول الدعم للمزارعين الملتزمين بتنفيذ السياسات الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات مسجلة ومعتمدة بكل حيازات الأراضي الزراعية.





اقرأ أيضا: