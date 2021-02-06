يد 2004 الزمالك يهزم طما بدوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك لكرة اليد “بنين” مواليد 2004 ( أ) على نظيره طما بنتيجة 46 – 14 ، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى من الدور الثاني لدوري الجمهورية.





ويحتل الفريق صدارة البطوله حتى الأن لفوزه المتتالي بجولاته السابقه.





وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد دعبس، على شكر جميع لاعبي الفريق على أدائهم المتميز، وموقفهم الرجولي من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على الصدارة.



