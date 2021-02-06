محافظ الشرقية ورئيس الشركة المصرية للصوامع يبحثان إقامة 4 صوامع جديدة.. تفاصيل

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث ومناقشة سبل تطوير وإقامة 4 صوامع جديدة بطوخ القراموص ونزلة خيال بمركز أبو كبير – منيا القمح – أبو حماد، وذلك بهدف استبدال الشون بمختلف أنواعها سواء حكومية أو خاصة بصوامع جديدة مطوره للحفاظ على القمح المورد من العوامل الجوية ولتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة، وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين.

وأكد المحافظ أن إقامة مثل هذه الصوامع تأتي حفاظًا على سلعة إستراتيجية هامة مثل القمح ، حيث تحتل محافظة الشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد الأقماح للعام السابع على التوالي ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من التصميمات الهندسية اللازمة لإقامة الصوامع المزمع إقامتها والبدء فورًا في التنفيذ لتساهم وبشكل كبير في إحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.





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من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن مشروع إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين تعمل على توفير تكاليف النقل لهم وتخفف من أعبائهم حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزًا لعمليات التوريد، مضيفًا أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال موسم القمح لهذا العام والتأكد من جاهزية الشون المطورة والصوامع المخصصة لإستقبال محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد على مستوى الجمهورية.





و أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أنه تم الإستفادة من فكر الشباب الجديد والمتميز في إستخدام تكنولوجيا العصر الحديث للعمل في صومعه الغلال بناحية كوبري الكسارة زمام الصالحية الجديدة والمُقامة على مساحة 11 فدانا بسعة تخزينية 90 ألف طن بتكلفة تصل إلى 272 مليون جنيه، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التموين والتجارة للاستفادة من الشباب وتسكينهم للعمل في الصوامع الجديدة ليمثلون إضافة قوية لمراقبة المخزون ودرجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على محصول القمح.



