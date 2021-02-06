فيلم كباتن الزعتري يحتل المركز الثاني بقائمة الأفضل في صاندانس

اختار موقع variety، الفيلم المصري كباتن الزعتري ، ليكون ضمن قائمة الموقع لأفضل 15 فيلم عرض ضمن فعاليات مهرجان صاندانس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجاء الفيلم بالمركز الثاني بالقائمة التي تضم 15 فيلما.





وكان شهد مهرجان صاندانس السينمائي عرض الفيلم المصري الوثائقي كباتن الزعتري وهو الفيلم الذي مثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.





فيلم كابتن الزعتري تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائى ليكون إجمالى العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلى العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.





يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذى يمر به بطلى الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائى للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربى، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفى المنتج الاستشارى للفيلم.



