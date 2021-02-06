جت على دماغهم.. حبس تاجر ونجله حرقا مخزنهما للاستفادة من وثيقة التأمين بالشرقية

أمرت نيابة فاقوس العامة، حبس صاحب مخزن أعلاف ونجله ومحاميه وشخصين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجرى، وذلك لاتهامهم بحريق العمد فى مخزن أعلاف حيوانية.





بداية الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، اخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد نشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز.





علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات ملك تاجر أعلاف- مقيم بدائرة المركز وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.





وتبين أن المخزن ملك ح ع ا 50 سنة تاجر أعلاف، وتم إحتراق محتويات المخزن بالكامل، وبسؤاله لم يتهم أحد ورجح حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي.





وبتكثيف التحريات التى قام بها ضباط المباحث، تبين مرور مالك المخزن بضائقة مالية لكثرة مديونياته واقتراضه مبلغا ماليا من أحد البنوك، وقيامه بالإشتراك مع ابنه وخاله بالإتفاق مع محامى، بإضرام النار بالمبنى للإستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق، بمبلغ 4 ملايين جنيه ، فاستعان الأخير بعاملين، لإضرام النيران بالمخزن .





على الفور تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مالك المخزن وابنه، وتم التحفظ عليهم .





واثناء التحقيقات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وكما اعترف مالك المخزن وابنه بقيامهما بإعداد 6 جراكن تحوى بنزين، ووضعها داخل المخزن وتوجها رفقة باقى المتهمين للمخزن، حيث قاموا بالدلوف لداخله وسكب البنزين وإضرام النيران وأثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق بالوجه واليدين والقدمين، وألقى أحدهم الجاكت الخاص به وقام ابن مالك المخزن بنقلهم للمستشفى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و إحالتهم إلى النيابة العامة.