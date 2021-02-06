ديميت أوزدمير.. النجمة الأكثر حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت تقارير بالصحف التركية أن الممثلة التركية ديميت اوزدمير هي الأكثر حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الماضي.





وفي المركز الثاني جاءت نجمة مسلسل انت اطرق بابي هاندا راتشيل، وفي المركز الثالث بيران داملا يلماز التي سبق وشاركت في بطولة مسلسل حريم السلطان.





أما المركز الرابع ece yaśar اما المركز الخامس كان للنجمة التركية توبا بويوكستون وذاك بعد انضمامها لمسلسل ابنة السفير وعرض اول حلقة لها الأسبوع الماضي.



