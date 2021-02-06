ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: تفليج الأسنان لقبح منظرها أو لمرض بها لا بأس فيه

السبت 06/فبراير/2021 - 05:23 م
الإفتاء: تفليج الأسنان
الإفتاء: تفليج الأسنان لقبح منظرها أو لمرض بها لا بأس به
Advertisements
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء، إن تفليج الأسنان المنهي عنه هو ما كان بقصد إظهار صغر السن وزيادة الحسن والجمال؛ لأن فيه تدليسًا وغشًا، وتغيرًا لخلق الله تعالى.

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: أما ما كان بقصد التداوي وإخفاء العيوب وتحسين صورة الأسنان فإنه جائز شرعًا ولا شيء فيه، فإن احتاج المرء إلى تفليج أسنانه لقبح منظرها أو لمرض ألمَّ بها، فلا بأس به.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات التجميل لإزالة التشوه ولرفع الضرر.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عمل عملية تجميل للأسنان حيث تسبب جرحا في الشفاة من الداخل وتتسبب في آلام الفك واللثة؟»، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وقد ثبت أن عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ، «قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» سنن أبي داود (4/ 92).

حكم عملية التجميل لإزالة النمش
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تقول صاحبته "عندى نمش ووحمات في وجهي وأريد أزيلهم فهل هذا حرام؟

وأجابت لجنة الفتوى عن السائلة قائلة: «إن كـان هـذا النـمـش والـوحمـات فـي الـوجـه عيبًـا واضـحًـا ومشوهًـا للخلقـة؛ فلا حـرج عليـكِ فـي إجـراء عملية التجميل، ولا يدخل مثل هذا في تغيير خلق الله».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سهلة وفعالة.. طريقة علاج النمش بـ جنيه واحد

اقترضت مبلغا من أمي قبل وفاتها هل يجوز التصدق به أم يوزع ميراث ؟.. الإفتاء تجيب

هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع

حكم تقبيل رأس الميت وقول "أدخله الله الفردوس الأعلى"

هل ترث المختلعة بعد صدور حكم الخلع؟

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها

برلمانية تثمن مبادرة الدولة بـ صك عملات للأطباء تقديرا لدورهم | شاهد

بحبك.. لقاء الخميسي توجه رسالة رومانسية لزوجها

فرصة للتاريخ.. ماذا قال الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ؟

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

نداء عاجل من الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها