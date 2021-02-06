إطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام من داخل الجيم.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لاميتا فرنجية داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية بملابس رياضية جريئة".



وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

