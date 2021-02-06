غدًا .. فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمركز الوقف فى قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بقنا، فى بيان لها اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن ٦ مناطق تابعة للوحدة المحلية، غدًا الأحد الموافق فبراير 2021.





وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز الوقف، بأن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائي" القلمينا - نجع عرابى - نجع حسين عزام - نجع رضوان - المرشحات - جزيرة العبل ".





وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة ٦ صباحا حتى الساعة 9 صباحا، على أن تتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة التى تتم بالمناطق المذكورة.





و أضاف بيان وحدة الوقف، بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال فترة الصيانة، لعمل اللازم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.





و طالب البيان، جميع المواطنين القاطنين بالأماكن المذكورة، باتخاذ احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.







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