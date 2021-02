بعد تشجيعه لـ Clubhouse.. تعرف تطبيقات يفضلها إيلون ماسك

أصبح رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس للفضاء، Elon Musk إيلون ماسك، أداة محركة وفاعلة فى التحكم فى سوق التطبيقات وصعوها أو هبوطها، فكانت البداية منذ أيام قليلة عندما قام بدعم تطبيق سيجنال للدردشة على حساب واتسآب، ومنذ ذلك الحين فإن سوق التطبيقات يشهد اضطرابا كبيرا لم يشهد له مثيل.





ومنذ أيام قليلة أثار استخدام إيلون ماسك لتطبيق Clubhouse جدلا كبيرا وبمجرد تداول خبر استخدام ماسك له ارتفع التطبيق الذى يستخدمه نحو 1500 مستخدم إلى أكثر من مليون مستخدم، وهو نفس الأمر الذى حدث مع اسهم شركة GameStop .









ويمكن للمستخدمين الوصول لتطبيق Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، ويمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.





وبحسب مجلة pc mag الأمريكية فإن إيلون ماسك قام بتشجيع عدد من التطبيقات والمنصات الإجتماعية فى الفترة الأخيرة بما فيها العملة المشفرة بيتكوين، وفيما يلى أبرز التطبيقات التى يشجع استخدامها ماسك:





تطبيق سيجنال

وأثارت تغريدة على موقع تويتر لإيلون ماسك ، جدلا كبيرا بين مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعدما طالب المستخدمين بضرورة استخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية، الأمر الذى جعل التطبيق يشهد نموا بالغا وتحولا كبيرا من المستخدمين إلي استخدامه.





تطبيق انستجرام

وخلال مقابلة مع الكاتب الصحفي مورين داو ، قال ماسك إن لديه حساب سري على موقع إنستجرام Instagram، وأوضح سبب ذلك، أنه يستخدمه لرؤية روابط الأشياء التي يرسلها الناس إليه، وأنه لا يستخدمه لنشر صوره أو التعليق لأحد على المنصة.





العملة المشفرة Bitcoin بيتكوين

وشهدت العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعا كبيرا وصل إلى 20 % بعد تغريدة ماسك، حيث أضاف فى سيرته الذاتية على صفحته على موقع تويتر كلمة bitcoin ، ثم نشر تغريدة له يقول فيها " In retrospect, it was inevitable " ، في "وقت لاحق ، كان لا مفر منها "، مشيرا إلى عملة البيتكوين التى أضافها فى سيرته الذاتية.