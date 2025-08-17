تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فالنسيا أمام ضيفه ريال سوسيداد، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025-2026.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تقدّم فالنسيا أولاً عن طريق لاعبه دييجو لوبيز في الدقيقة 57 بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية سكنت شباك الضيوف. ولم ينتظر ريال سوسيداد كثيراً، إذ تمكن النجم الياباني تاكيفوسا كوبو من إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 60، ليُعيد فريقه إلى أجواء اللقاء.

وعقب هدف التعادل، تبادل الفريقان السيطرة ومحاولات تسجيل هدف الفوز، إلا أن الحظ عاند المهاجمين وتألق الحارسان في التصدي لفرص محققة، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، ويحصد كل فريق نقطة واحدة في بداية مشواره بالليجا.

برشلونة يبدأ بقوة بثلاثية أمام مايوركا

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، افتتح برشلونة مشواره في الموسم الجديد بانتصار عريض خارج ملعبه، بعدما تفوق على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إيبيروستار.



المدرب الألماني هانز فليك قاد الفريق الكتالوني لأول مباراة رسمية في الدوري، وقدم لاعبوه أداءً مميزاً منذ البداية، حيث افتتح رافينيا التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة. ثم عزز فيران توريس التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي حاول فيه مايوركا العودة إلى أجواء اللقاء، باغته برشلونة بهدف ثالث قاتل عن طريق الموهبة الشابة لامين يامال في الدقيقة 94، ليؤكد الفريق الكتالوني سيطرته على اللقاء ويحصد أول ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على اللقب.



بهذه النتائج، يظهر التوازن بين بعض الفرق في انطلاقة الموسم، حيث أكد فالنسيا وسوسيداد على قوتهما وتكافؤ مستواهما، في حين أرسل برشلونة رسالة قوية لمنافسيه على اللقب بعرض هجومي مميز وثلاثية نظيفة خارج الديار.