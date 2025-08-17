مدرب المقاولون: التعادل مع الزمالك مكسب كبير للفريق

أكد محمد مكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن التعادل مع الزمالك يُعد مكسبًا ونتيجة جيدة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مكي في تصريحات عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري، التعادل أمام الزمالك نتيجة جيدة للمقاولون بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام زد في الدوري، والفريق افتقد اللمسة الأخيرة."

وأشار المدير الفني إلى أن أداء فريق المقاولون العرب سيتحسن بشكل تدريجي خلال مشوار الدوري الممتاز، موضحًا أن الفريق كان ندًا قويًا أمام الزمالك، وأن الخروج بنقطة يُعتبر نتيجة إيجابية.